Selgus, et ainuüksi tänavu kaheksa kuu jooksul on Saare maakonna abipolitseinikud korrakaitsesse ja turvalisuse tagamisse panustanud koguni 200 tundi enam kui terve eelmise aasta jooksul kokku.

"Need kõik on märkimisväärsed töötunnid, mil abipolitseinikud on erinevates tegevustes osalenud ja politseinikele abiks olnud," ütles Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.