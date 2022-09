JUHTKIRI ⟩ Elu võimalikkusest maal

Muidugi on ka Valjala tööpajal nende kahekümne aasta jooksul olnud paremaid ja halvemaid aastaid. Viimaste hulka kuulub kahtlemata koroona-aeg, mil kokkusaamised ja koostegutsemised sõltusid viiruse levikust ja parasjagu kehtinud piirangutest. Käesolev aasta on tööpaja jaoks olnud kindlasti parem ja tublisti tegusam. Kes võinuks veel aasta tagasi arvata, et üks tänavusi aktsioone on varjevõrkude punumine Ukraina armee jaoks?