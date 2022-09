SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Elavad pildid, veidrad ja hirmutavad

PETLIK VÄLISILME: See pilt on tehtud täpselt 30 aastat tagasi 1989. aasta veebruaris, kui kokkuvarisemise äärel seisev Nõukogude Liit oli sunnitud oma väed Afganistanist ära tooma. Kümme aastat kestnud sõda lõppes täieliku fiaskoga. Fotol see kahjuks ei kajastu.

Foto: worldpress.com