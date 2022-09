Kui palju universume mahub Kuressaare teatri lavale?

Armastusloo "Tähtede seis" autor on britt Nick Payne ning see on üks tema kõige edukamatest tekstidest. 2012. aastal pälvis näitemäng hinnatud Evening Standard Theatre Awards´il parima näidendi preemia.

6. oktoobril Kuressaare teatris esietenduva näidendi lavastaja Sander Pukk ütles, et varem ka Ugala teatris mängitud tükk on tema portfellis olnud juba mõnda aega. Ukraina sõja puhkemise järel, olukorras, kus kõik meie ümber muutus äkki nii ebakindlaks, tundus aga just see näidend enim sobivat Kuressaare teatri lavale toomiseks. Suur kosmiline joonis, mis näidendist õhkub, tundus Puki sõnul praeguse ebakindluse vastukaaluks kõige paslikum.