Sotsiaaldemokraatide saadikurühm külastab Saaremaad

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehe Indrek Saare sõnul on Saaremaale alati hea tulla. „Eestimaal on iga kant isemoodi kena, aga minu jaoks on Saaremaa muidugi eriti kena. Just praegusel pöörasel ajal on vaja inimestele koha peal silma vaadata ja mõista, mismoodi tunnetatakse viimaste aastate suuri muutuseid Eestimaa erinevais paigus ja milliseid lahendusi oodatakse,“ ütles Saar.