Ministeerium lubab tuleval aastal leida lahenduse Ruhnu kaubaveole

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut kinnitas kirjas Ruhnu vallavalitsusele, et MKM suhtleb samal teemal ka rahandusministeeriumiga, ning on valmis kohtuma Ruhnu valla esindajatega, et arutada põhjalikumalt kaubaveoga seotud murekohti ja võimalikke lahendusi.