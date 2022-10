Smeden Ehitus OÜ juhatuse liige Gein Sepp ütles, et nad pole veel otsustatud, kas müüki lähevad ainult krundid või ehitavad nad ise ka majad peale. Orissaare asub Sepa hinnangul mandriinimese jaoks mugavas kohas ja just seetõttu arendaja selle kinnistu ka ostis. "Muhu on muidugi veel mõnusam, aga Muhus on ka päris kallid hinnad ja valikut jäänud vähe," nentis Sepp.