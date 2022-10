Uuringud on näidanud, et nelja suitsuvaba nädala järel on suitsetamisest lõplikult loobumise õnnestumise tõenäosus tervelt viis korda kõrgem.

„Oktoober on ideaalne aeg suitsetamisest loobumiseks. Vihmaste ja jahedate ilmadega suitsetamiseks sobiva koha leidmine on tüütu ja lihtsam oleks mitte suitsetama minna. Samas ei maksa arvata, et suitsetamisest loobumine nii kergelt käibki. Päevapealt ja ilma ühegi abivahendita õnnestub suitsetamisest loobuda vähestel. Seega tasub kaaluda suitsetamisest loobumist soodustavaid tooteid, et suitsunälga peletada ja suitsetamisest loobuda,“ selgitas mittetulundusühingu NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg.