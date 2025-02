ROHKEM ÕNNELIKKE SPORDILAPSI Spordiliit kutsub lapsevanemaid töötuppa

Jalgpalliklubi FC Kuressaare juhatuse liikme Reivo Vinteri sõnul on tegemist äärmiselt olulise teemaga. "Selgelt on jalgpallist ja üleüldiselt spordist loobujaid kõige rohkem teismeliseeas," rääkis Vinter.

"Meie eesmärk peab olema selle tekkepõhjuste varane tuvastamine ja väljalangemise vähendamine. Seega usun, et taoline koolitus on kõikidele osapooltele väga kasulik ja loodetavasti jääb selliste ürituste tulemusel tulevikus rohkem noori spordi juurde, ükskõik siis millisel nende enda soovitud kujul."

Lisaks saab pooleteise tunni jooksul teada, kuidas toetada oma last spordivõistlustel​, et ta saaks anda endast alati parima, kas parem on multisport või varane spetsialiseerumine​, kuidas toetada oma lapse sportlikke unistusi​, mitte enda omi, kuidas toetada varumeeste pingile sattunud last​ ja võita rohkem mänguaega, kuidas muuta trennist või võistlustelt autoga kojusõit innustavaks ​kogemuseks ning miks jätavad lapsed sportimise teismeeas pooleli ja kuidas seda ennetada.