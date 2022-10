HARLI ULJAS ⟩ Mis saab tuuleparkide tuulikute labadest?

Labad on teema, mis nii mõneski maailma piirkonnas võtab enda alla ruutkilomeetreid. Tegemist on vähemalt tänasel päeval veel probleemiga, mis labade tööea järel tihtipeale lihtsalt mulla alla lükatakse. Nimelt valmivad turbiini labad komposiitmaterjalidest. Neid ei saa vähemalt seni uuesti kasutusele võtta. Ning nii tootjad kui asjaosalised kinnitavad, et need on raskesti taaskasutavad.