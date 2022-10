"1. oktoobril märgatud õhtupoolikul suurt pruuni karu teed ületamas Lümanda/Tehumardi kandis," postitati FB grupis Märgatud: Saaremaal. "Kahjuks pilti ei jõudnud teha, kuid infoks siiski edastan, et vajadusel olla tähelepanelik."

Postituse kommentaarides arvatakse, et ehk oli see hoopis suur kult, mitte karu. Võis see siiski karu olla?