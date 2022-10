JUHTKIRI ⟩ Pöördumatud otsused

Pole haruldased need sügised, kus mõnes väikeses maakoolis ei lähe 1. klassi ainsatki last. Ja kui pole esimest klassi, pole järgmisel aastal ka teist, ülejärgmisel kolmandat ja nii edasi. Liitklassid on sellistes koolides tavaline nähtus. Paari järgmise aasta jooksul kärbitakse kolm Saaremaa maapiirkonna põhikooli kuuele või neljale klassile, üks senine kuueklassiline kool muudetakse aga neljaklassiliseks. Kuigi kohalik kogukond on enamasti selliste otsuste vastu, jäävad peale majanduslikud kaalutlused.