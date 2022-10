Uuest aastast jäävad pea pooled Saaremaa kultuurijuhid tööta

Eile tutvustasid abivallavanem Koit Voojärv ning vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel Saaremaa valla kultuuri- ja rahvamajade juhatajatele uut juhtimismudelit, mis on kavas kasutusele võtta järgmisest aastast.

2023. aastal on kavas luua valla hallatav ühendasutus Saaremaa Kultuur. Kui volikogu annab oktoobriistungil selleks nõusoleku, korraldatakse avalik konkurss, et leida ühendasutusele juht, kelle töö on Saaremaa-ülese kultuuri juhtimine ja kõikide praeguste rahvamajade edasised haldus- ja administratiivküsimused.