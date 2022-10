Kunagisse Vojentorgi majja kolib kohalik rõivatootja

Nola OÜ omanik Kadri Veskimeister tõdes, et Kauba tänaval pinna saamine oli omaette protsess. "Soovijaid oli siia kuuldavasti mitmeid ning olime väga rõõmsad, kui teada saime, et osutusime n-ö valituks," rääkis ta. "Kuigi suur osa meie toodangust jõuab praegu kliendini e-poe kaudu, siis linna südamesse kolides usume, et meieni jõuab ka rohkem juhuslikult sisse astuvaid kohalikke inimesi ja see on ainult tervitatav."