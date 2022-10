JUHTKIRI ⟩ Keeruline amet

Õpetajate keskmine vanus on kõrge ja kaadrivoolavus suur. Õnneks on see Saaremaal siiski väiksem kui suuremas osas teistes maakondades. Ilmselt on üks põhjusi ka see, et siin mere taga on kõrgharidusega inimestel sobivaid töökohti valida üsna vähe.