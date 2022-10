Pika vinnaga äratuskell

Tänaseni levib müüt, et 2008. aasta augustis toimunud niinimetatud Gruusia sõjas tegi esimese lasu Gruusia pool. Tegelikest asjaoludest on mõtet kõnelda just seetõttu, et Venemaa on Ukrainas kasutanud enam-vähem samasugust demagoogilist võtet ja järgnenud lausvalest koosnevat propagandat.