IRENA TARVIS ⟩ Ühe väikese kooli vajalikkusest Ida-Saaremaal

"Maailm on täis erinevaid inimesi. On paremakäelisi ja vasakukäelisi, on rõõmsameelsemaid ja kurvameelsemaid, on ekstraverte ja introverte. Kõigil neil on õigus elada just sellist elu, milline neile sobib ja millise elamiseks nad maailma loodud on. Ja see õigus saab alguse juba lapsepõlvest," kirjutab Irena Tarvis, Tornimäe põhikoolis õppiva muhulase ema.