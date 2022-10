Tabatud roolijoodikute arv ületab juba tervet eelmise aasta saaki

"On äärmiselt kahju, et selles osas ei ole märkimisväärset muutust märgata. Samas on meie kaubandusettevõtetes müügil erineva hinnaklassiga alkomeetreid, mille soetamine ja kasutamine aitaks mootorsõidukit juhtima asudes teha õigeid, nii enda kui teiste turvalisust tagavaid otsuseid.