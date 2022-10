Taritu kogukond soovib rahvamajade reformi edasilükkamist

Juba kevadel kokkulepitud kogukonnakõneluste eesmärk on üheskoos arutada ja kaardistada, mida arvavad ühe või teise kandi inimesed kohalikust rahvamajast praegu ja milline on tulevikunägemus. Vallavalitsuse tahtel tuleb teemat paraku arutada olukorras, kus on juba välja käidud plaan maapiirkonna kultuuritöö põhimõtteliseks ümberkorraldamiseks.