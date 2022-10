Sunly City rajab Sikassaarde kohalikele ettevõtetele päikesepargi

Sunly City juhatuse liige Erkki Kallas ütles, et Sikassaare päikesepark hakkab kohalikele ettevõtetele pakkuma märkimisväärset rahalist kokkuhoidu. "Energiakriisi üheks päästerõngaks on päikeseenergia kasutuselevõtt. Sunly City plaanib rajada Sikassaare päikesepargi, mis saab otseliini abil pakkuda kuue kilomeetri raadiuses olevatele ettevõtetele soodsamat elektrit," lausus ta.

Kallase sõnul sõltub investeeringu suurus sellest, kui suur päikesepark rajada ning see omakorda sõltub sellest, kui palju ettevõtteid lisaks juba sõlmitud kolmele partnerile kaasa tuleb. "Sunlyl on kavas koos päikesepargi detailplaneeringuga planeerida ka tööstustele vajalikud kinnistud, millele saame otseliini abil soodsat elektrit müüa. Elektrihind on lepingu osapoolte vaheline kokkulepe, kuid nii palju saame öelda, et see tuleb universaalteenusest kordi odavam," kinnitas ta.