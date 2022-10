KÕNE IFFILE ⟩ Saare leib ja meekook – paremaid annab otsida!

Loomulikult on mul palju ilusaid mälestusi, mis on Saare Leiva ja selle toodetega seotud. Kõigepealt tuleb meelde muidugi see, et kui lastega koos Saaremaale tulime ja Orissaares või Kuressaares poest läbi läksime, oli nende esimene soov ikka see, et sarvesaia ostaksime. See oli meie laste jaoks toode number üks, sest nende sõnul sai nii head sarvesaia ainult Saaremaalt. Sarvesaia ostsime Saaremaalt kaasa ka siis, kui sai jälle Tallinna mindud.