AMETLIK ⟩ Ott Tänak lahkub Hyundaist

„Soovin teada anda, et olen otsustanud lõpetada lepingu Hyundai Motorspordiga ja lahkun hooaja lõpus nende meeskonnast. Tunnen, et olen oma karjääriga jõudnud sinnamaale, kus oleks vaja alustada uue väljakutsega," ütles Tänak.

Ta kirjutas, viimase kolme hooaja jooksul on tiimil olnud hea koostöö ja ta on saavutatu üle uhke. "Oleme teinud palju tööd, et ületada raskeid hetki ning näidanud tänavu, et liigume õiges suunas," kirjutas rallisõitja. "Hooaja teine pool on tõestanud, kui head võime olla, kui asjad loksuvad paika, ent minu jaoks on aeg millekski uueks. Tänan võistkonda arusaamise eest ja soovin neile head,“ andis Tänak sotsiaalmeedia vahendusel teada."