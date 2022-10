Kolmapäeval liigub väike madalrõhkkond Stockholmi lähistelt Soome ja selle servas on meil ülekaalus pilves ja vihmahoogudega ilm. Läänekaare tuul on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on öösel 6..11, päeval 9..12°C.

Neljapäeval liigub üle kõrgrõhuhari ja sajuhooge on hõredamalt, lisanduva saju hulk on tõenäoliselt väike. Läänekaare tuul on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on öösel 5..10, päeval 9..12°C.