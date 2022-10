Rahvasaadikutele eelnõu tutvustanud abivallavanem Koit Voojärv ütles, et rahvamajade võrgustik toimib vallas parimal moel ja jääb sellisena toimima ka pärast kultuuritöö ümberkorraldusi.

Aga vallavalitsus tahab neis näha sisutegevust, millesse panustavad kogukonnad ise, kohalikud MTÜd. Mitmes piirkonnas on noored Voojärve sõnul öelnud, et neil pole rahvamajas midagi teha, aga nad on valmis seal ise toimetama.