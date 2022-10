Riigikohus avaldab otsuse koroonapassi põhiseadusele vastavuse kohta

Mõlemas valitsuse korralduses oli ette nähtud, et piirangutest on vabastatud nn koroonatõendiga ehk koroonapassiga täisealised inimesed, kes on läbinud vaktsineerimiskuuri, vaktsineerituga võrdustatud või haiguse eelnenud 180 päeva jooksul läbi põdenud.

52 inimest ja kolm äriühingut esitasid halduskohtule kaebused, milles leiti, et korraldused piiravad põhiseadusevastaselt nende õigusi. Kaebuse esitanud inimesi ühendas see, et neil polnud koroonatõendit. Toitlustuse ja sõiduõppega tegelenud äriühingud olid aga seisukohal, et koroonatõendi nõue ja nende kohustus seda kontrollida piirab ettevõtlusvabadust.