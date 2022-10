SAARLANE ⟩ Jutukas Liisa Sonšain: giid ei ole näitleja, kes esitab päheõpitud teksti

Päevatööd” teeb Liisa praegu kummi-, metall- ja silikoondetaile tootvas Sigma Polymer Groupi Kuressaare tehases. Vahetuse vanemana tähendab see suhtlust inimestega ja ohtralt organiseerimist. “See on minu jaoks oluline,” ütleb Liisa. Töö inimestega on tema jaoks nagu hapnik. See oli ka ilmselt üks põhjus, miks noor naine kunagi Kuressaare ametikoolis studeeritud kokaeriala pooleli jättis. “Ma sain aru, et tahan töötada vahetult inimestega,” selgitab ta.

Nüüd juba kümme aastat giidina töötanud Liisa tunnistab, et kogemustele vaatamata on iga uue grupi ette astudes ikkagi närv sees. “Aga kui töö saab tehtud, siis see annab nii palju energiat. Tore on näha, kuidas turistidel silm särab. Ja näha, kui palju meil tegelikult meie külalistele pakkuda on. Ise kohapeal elades ei märkagi seda,” räägib ta. Ehk siis klientide rõõmust saab giidi rõõm. “See on põnev töö. Kogu aeg õpid midagi juurde.”