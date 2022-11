Venemaa sõdib Ukrainas mitte ainult Ukraina pärast

Paljud poliitikud ja kommentaatorid räägivad Venemaa eesmärkidest, keskendudes Ukrainale, mis on mõistagi lahinguväli ja impeeriumi idee tuumikosa. Ühtlasi spekuleeritakse vene rahva meeleolude üle. Kas venelased, kes on aastakümneid ja aastasadu harjunud kannatama, jäävad passiivseks, istuvad oma köögis ja tõmbavad kardinad ette või tulevad lõpuks massiliselt tänavatele protestima, sest ei soovi sõda, türanniat ja viletsust. Tundub, et reaalsus on pigem teistsugune. Venemaa eesmärgid on märksa laiemad kui Ukraina, ning kollektiivne Putin, mille suuruseks pakun vähemalt 110 miljonit inimest, pigem koondub – olgugi pessimismi lainel – Kremli ümber.

See on meile arusaadav, kuid niinimetatud vanades demokraatiates palju vähem mõistetav, et ajuloputatud venelased on eurooplastest väga erinevad. Sõjaseisund, despotism ja vilets elu, kui just nälg pole majas, on nende jaoks justkui tavapärased tingimused. Nende mured on teised. Nende au ja uhkus on teistsugune. Nad kardavad (austavad) valitsevat režiimi ja tsaari, homset päeva, alandust ja vastutust. Ei maksa arvata, et nad on nagu väikesed lapsed ja ei mõista toimuvat. Mõistavad väga hästi ning seetõttu kardavadki.