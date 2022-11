JUHTKIRI ⟩ Tõehetk – kas maasport tõesti hääbub?

Ehkki noorte osakaal maal on üsna väike, tahavad ka linnast kaugemal, maal elavad inimesed sportida ja omavahel mõõtu võtta. Selleks on aga vaja entusiastlikke eestvedajaid, kes inimesi liikuma utsitaksid ja üritusi korraldaksid.

Kas on õige otsus jätta piirkonna spordielu korraldamine üksnes vabatahtlike õlule, seda näitab aeg. On ju vabatahtlik tegevus see, mida tehakse töö, pere ja koduste kohustuste kõrvalt. Siis, kui aega üle jääb. Kui palju ja kas üldse jääb, on iseasi.