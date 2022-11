Proloog

J. R. R. Tolkieni "Sõrmuste isandas" on üks intrigeeriv motiiv. Sõrmus, mille ümber kõik keerleb, toob üheaegselt nii kasu kui ka kahju. Algul näib, et sõrmus on väga hea, kuna muudab selle kandja nähtamatuks ja selle omamine tõstab kandja tähtsust. Kuid mida enam lugu areneb, seda selgemaks saab, et sõrmuse kandmine toob kohale hullumeelsuse. Frodo muutub vastikuks isegi oma lähimate kaaslaste vastu. Seetõttu ongi ainus lahendus visata sõrmus põlevasse põrgukatlasse.