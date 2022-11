"Toiduraiskamine on väga aktuaalne ja toiduainetööstuse ettevõttena peab Saaremaa Lihatööstus oluliseks toidukadu ennetada," märgib tööstus. "Kui tootmises või meie esinduspoes jääb mingil põhjusel tarbimiseks mõeldud toodang realiseerimata ja see vastab annetamiseks lubatud toidu tingimustele, annetame selle abivajajatele peamiselt just Toidupanga kaudu."