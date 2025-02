ROLAND MERE Kas Saaremaa vajab 330 kV elektriliini või on see lihtsalt äri?

Loomulikult huvitab mind seegi, kas ja kuidas võiks projekt mulle kasu tuua. Kui kasu ei ole, pole probleemi, siis vaatan olukorda pigem kõrvalt. Kuid esitlusel kuuldud jutt mõjus pigem viieaastastele suunatud selgitusena. Täiskasvanud saarlasele ei saa öelda: "Kuule, see, et ma su maad kasutan, on ka sulle kasulik, äkki kukub midagi maha ja see on siis sinu oma."

Kohtumisel rõhutati, et uus ühendus tugevdab saarte elektrivõrku, vähendab elektrikatkestuste riski ning loob paremad võimalused tarbijatele ja tootjatele. Samuti toodi esile, et elektritarbimine on kasvamas seoses muutuvate harjumustega: puupliitide asemel kasutatakse rohkem elektripliite, majade kütmiseks eelistatakse soojuspumpasid ning elektriautode arv on tõusuteel. Viidati ka tööstuse kasvule, väites, et viimase kümne aasta jooksul on elektritarbimine kasvanud ligikaudu 15% ning prognooside kohaselt see kasv jätkub, mistõttu on vaja tugevamat ja suurema mahutavusega elektrivõrku.