AAVO ALJAS Mis ikkagi on plaanitavate elektriliinide eesmärk?

Arvan et n-ö auru väljalaskmiseks on selline formaat inimestele vajalik, aga konstruktiivsust koosolekul küll eriti ei paistnud. Minnakse emotsionaalseks, segatakse vahele jne. Esinejad ei jõudnud tegelikult sisu lõpuni edastadagi. Näha oli ka see, et enamikul olid koos koosoleku kutsega saadetud infomaterjalid läbi vaatamata. Samas mure oma isikliku või kogukonna omandi, samas ka Saaremaa pärast tervikuna oli kuuldav ja nähtav.