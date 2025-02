"Igast otsast on hapnik kinni keeratud," nentis vilsandlane Avo Piisk , kes on saarevahina saare teede kruusavajadusega hästi kursis.

Rahvuspargi territooriumil asuv Vilsandi on ühelt poolt rangelt kaitstud loodusväärtustega piirkond. Teisalt elavad ka seal inimesed, saarel on kuus-seitse kilomeetrit teid ja neid on vaja aeg-ajalt kruusa lisamisega parandada. Sellega peab tegelema teede omanik Saaremaa vallavalitsus.