KÜLAVAHELOOD: Neemi hiilgus suvekuudel

Oma koduküla Saaremaa aasta küla nominendiks esitanud Kristi Nõgu tõdeb, et küla üks peamisi märksõnu on kindlasti fenomenaalne suvemelu. Külas veedab oma suvevaheaega ligikaudu 30 last. Sel ajal on küla kui kõikide laste suur õu, kus nende kilkeid saab kuulda hommikust hilisõhtuni.

Külainimesed tõdevad suure õhinaga, et Neemi küla elab suviti just sellist elu, nagu vanasti, kui nemad lapsed olid. On täiesti tavaline, et ühe hoovi peal vedeleb maas korraga kümmekond jalgratast ja sama palju lapsi möllab läheduses. Need on hetked, millest linnast maale kolinud pere on unistanud. Need on hetked, kui saame hõisata et küla elab oma täies hiilguses. Nii kirjeldab Krisi Nõgu Neemit ka Saarte koostöökogule saadetud motivatsioonikirjas.