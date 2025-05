Valjala lasteaia ja Valjala põhikooli hoolekogud saatsid koostöös osavallakoguga märtsis vallavalitsusele pöördumise, kus teevad ettepaneku mõlema haridusasutuse ruumipuuduse lahendamiseks lasteaiahoonet laiendada. See võimaldab praegu koolihoones paikneva rühma tuua lasteaia hoonesse, misläbi saab koolimaja vaba ruumi juurde.

Korduvalt küsimust arutanud vallavalitsus jõudis koostöös eri osakondadega järeldusele, et lisarühma juurdeehitus on võimalik lasteaiahoone saali vastastiiba. Ehitus ei vaja eelnevaid detailplaneeringuid, piisab ehitisteatise esitamisest. Kui paigaldada moodul, saaks rühmaruumi valmis tõenäoliselt kiiremini, kõige varem 2026. a sügiseks ning seda on hiljem võimalik vastavalt vajadusele ümber paigaldada.