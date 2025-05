"Seejärel saame konkreetsemalt rääkida võimalikest meetmetest," ütles transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna juhataja Johann Peetre. Ta lisas, et viimasel rekonstrueerimisel 2015. aastal rajati Liivale kogu asula ulatuses maanteevalgustus ja kergliiklusteed. Teeületused on seal tähistatud reguleerimata ülekäiguradadena, millele on rajatud erivalgustus. Liiva küla teelõiku arutati ka liiklusohtlike kohtade töögrupis, mille tulemusel paigaldati 2022. aastal kiirustablood.