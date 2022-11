Riigipea PPA aastapäeval: turvatunnet ei saa osta odavmüügist

President Alar Karis rääkis Politsei- ja piirivalveameti aastapäeva tähistamisel Eesti Rahva Muuseumis, et riigil pole muud alternatiivi kui investeerida rohkem inimestesse, kes kaitsevad õiguskorda – politseinikesse ja piirivalvuritesse. „Kui me tahame, et Eesti oleks rahulik ja positiivselt igav koht, kus turvatunne ei ole rahva murede tipus, siis me ei saa seda kõike odavmüügist osta,“ ütles riigipea.