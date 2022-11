Saaremaa vallal on arengukava, mida igal aastal on jõudumööda üle vaadatud ja uuendatud. Vallal on ka mitmeid valdkondlikke arengukavasid. Teisalt on ka mõned külad ja kogukonnad koostanud või koostamas oma arenguplaane. Ja on muidugi üksikud vallaasutused ja -ettevõtted oma strateegiatega. Mulle tundub, et sinna vahele sobituks üks ühendav lüli.