MÄLESTAME ⟩ Leida Kirst oskas ilu endas kanda

Eks elu ole meile kõikidele üks katsumuste ja lõputute valikute rada. Sinule, Leida, oli antud anne, mida sul oli oskus ja võimalus arendada, jagada ning realiseerida. Tänu Sinule on paljud leidnud enda jaoks kire käsitöös, Muhu tikandis, maalimises, joonistamises ning – mis kõige tähtsam – oskuse looduse ilu enda ümber näha ja väärtustada.

Sinu igapäevane luulerida "oska ilu endas kanda", on kandunud edasi ka Sinu enda ümbritsevasse ellu. Leidub väheseid, kes poleks imetlenud Sinu kaunilt kujundatud ja läbimõeldud lillepeenraid Muhu suvekodus. Seda ilu suutsid Sa enda ümber tekitada ka keerulisematel aegadel, kui lapsed olid alles väikesed ning muud "olulisemat" tegevust rohkem.

Igaõhtune rutiin enne uinumist – soovida oma kallitele lähedastele kõike kõige paremat, andis alati meelerahu, et meiega on kõik korras.

Meiega on kõik korras, tänu Sinule, kallis Leida, sest ilma Sinuta ei oleks meid ning me ei oleks pooltki sellised, nagu me oleme täna.