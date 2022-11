Juba kevadest on nutikassa olnud tarbijate käsutuses Nasva poes, käivitamisel on kassa Valjala poes. Nasval sooritatakse praeguseks nutikassaga 13% ostudest ja nende arv suureneb.

"Nutikassade jõudmine maapiirkonna poodidesse on objektiivne paratamatus. Seda nii tarbijate harjumuste kui ka tööjõu optimeerimise vajaduse tõttu," ütles Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov. Ta märkis, et juba kümne aasta pärast võib juhtuda, et on poode, kus ametis ainult üks töötaja, kes tegeleb kauba väljapanekuga ja jälgib, et vajalikud seadmed toimiksid. Inimesed teenindavad end aga poes täielikult ise.