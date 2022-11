Mida küll teha kodus kukkuvate eakatega?

Kui päästeamet hiljuti Postimehe veebisaates oma kampaaniat tutvustas, loeti ette masendavat statistikat. Päästeametil oli mullu 943 kukkunutega seotud väljakutset (tavaliselt tuleb päästeametil kiirabile lukus uks lahti teha). Seda on paarisaja võrra rohkem kui tunamullu. Väljakutsetest ca kolmandik on fataalsed ehk abivajaja elu päästa ei õnnestu. Keskmine kodus kukkuv inimene on 76-aastane, liikumisraskustega ning elab üksi linnas kortermajas. Kukutakse põhiliselt vannitoas.