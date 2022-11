LASTEGA TEATRISSE ⟩ Kuressaare teater toob lavale tuntud lasteloo "Sööbik ja Pisik"

“Lugu on sama, aga raamid natuke erinevad. Mulle üldiselt meeldib tuua originaaltekst tavapärastest raamidest pisut väljapoole,” ütles lavastaja Aarne Mägi , kinnitades, et kõik tuntud loo tegelased, lisaks Sööbikule ja Pisikule ka ema ja hambaarst, on olemas ka lavastuses. Tõsi, mitte päris füüsilisel kujul.

“Ma ei tahtnud neid lavale tuua, aga nad on olemas. Me kuulema ja tajume neid,” ütles Mägi. Ta lisas, et tükis on välditud suurte butafoorsete vahendite kasutamist. See aga tähendab, et oluline roll on videolahendustel, mis valmisid Katre Sulase käe all.