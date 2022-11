LIISI JA KARELI silmist on näha indu ja sära asjaga jätkamiseks ja nad kutsuvad kõiki saadet kuulama. ''Kuulake saateid ja olge avatud meelega,'' ütleb Liis ja lisab, et nende Instagrami võib julgelt ka ise saatekülalisi pakkuda, kuna nemad on mandrilt ja ise paljusid veel ei tunne.

Foto: KARL JAKOB TOPLAAN / Saarte Hääl