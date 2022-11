Liis Lepik: "Jah, mina üldiselt usaldan küll ajakirjandust. Ma arvan, et Eesti ajakirjandus on keskmisest objektiivsem, aga hästi oluline on allikakriitilisus ehk alati tuleb vaadata ka seda, millistele faktidele ajakirjanik viitab. Kindlasti ei ole kogu ajakirjandus tõsiseltvõetav ja iga inimene peab säilitama oma kriitilise meele, aga kokkuvõttes ma arvan, et Eesti ajakirjandust saab kindlasti usaldada."