Hinnatõus ja uus pood kasvatasid STÜ käibenumbrit

“Tänavuaastases käibenumbris on ühelt poolt näha inflatsiooni, teisalt Kummeli poe avamise mõju. Kui vaadata suurt pilti, siis hinnatõus on aset leidnud praktiliselt kõikides kaubakategooriates, mis kergitab ka kaupluste käivet,” selgitas Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov. Ta lisas, et suurema käibe kõrval paraku suuremast kasumist rääkida ei saa, kui silmas pidada kasvõi seda, et võrreldes möödunud aastaga on elektri hind ettevõtte jaoks kasvanud neljakordseks.