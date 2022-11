PILTUUDIS ⟩ Alexela rajas elektriautode laadimisvõimalused Kuressaare kahes spaahotellis

«Elektriautode akude laadimine on täna veel kütuse tankimisega võrreldes aeganõudvam, mistõttu on ülioluline laadimislahenduste laiendamine teekonnal kõikvõimalikesse peatuspaikadesse. Olgu selleks sihtkohaks töökoht, hotell või teises linnas kortermajas elav sõber,» rääkis AS Alexela juhatuse liige ja elektromobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht laadimislahenduste võimalikest loomiskohtadest.

«Teekonnal olles on tarvis elektriautode jaoks kiirlaadijaid, aga seal kus auto on paigas tundideks, piisab aeglasest laadimisest. Kuna hotellis veedetakse pikemalt aega, siis oleme Kuressaares Johan ja Meri spaasse paigaldanud spiraalkaablitega varustatud 22 kilovatised laadijad,» täiendas Vaht ja tõdes, et senise kogemuse ja tagasiside pinnalt saab öelda, et majutusasutustele on laadija olemasolu teele lisanduvate elektriautode valguses oluline müügiartikkel.