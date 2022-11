Abivallavanem Liis Lepiku sõnul on uue hanke ülespanek veninud, sest senine ehitaja Megaron-E AS ei esitanud vallavalitsusele tähtaegselt projekti, mis on uue hanke tehniliste tingimuste aluseks.

"Nüüd on projekt töövõtja ehk senise ehitaja poolt esitatud ja see on käinud ka ekspertiisis," ütles ta. "Praegu on projekt töövõtjale tagasi saadetud koos ekspertiisi märkustega."