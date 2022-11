Vallavõim surub rahvamajade reformi omal viisil edasi

"Tuled põlevad, aga kedagi pole kodus," iseloomustas volikogu Isamaa fraktsiooni esimees Mart Maastik vallavalitsuse esindajate hoiakut kohtumisel. "Jäi mulje, et tagasiminekut ei ole. Ikka aeti sama juttu, et tuleb katusorganisatsioon teha ja on vaja inimest, kes kõike seda organiseerima hakkab. Meie argumente kuulda ei võetud," lisas ta.

Abivallavanem Koit Voojärv ütles, et kultuuritöö kvaliteetseks ja koordineeritud arendamiseks on selleks vaja juhti. "Praegu oleme olukorras, kus rahvamajade sisutegevus on erinev ega vasta alati kogukonna ootustele. Loodan, et kultuurikõnelused jõuavad kõikidesse piirkondadesse ja kogukonnad saavad avaldada arvamust, mida soovitakse oma piirkonna rahvamajas teha ja näha. Uue asutuse juhi roll oleks rõhutada piirkonna eripära ning kasutada oskuslikult kohapealseid tugevusi ja võimalusi," rääkis ta.