PRFoods pöördus vaatamata käibe kukkumisele kasumisse

Sel kalendriaastal võõrandas PRFoods oma Soome ja Rootsi äriüksused, esimese tingituna jätkuvast kahjumlikkusest ning Rootsi ettevõtte eesmärgiga vähendada ettevõtte võlakoormust, teatas PRFoods börsile. Ka kvartali erakordne kasum on tingitud Rootsi äriüksuse müügist.

Samuti oli kalatoodete tootmine kogu turu üleüldise nõudluse olulisest vähenemisest tingituna madalam ning see väljendub ka tulemustes. Lõppenud kvartalis nägi ettevõte tooraine odavnemist ja nõudlus toodete järgi on taastumas, kuid kogu tarbmine on riigiti vähem 30–50 protsenti.