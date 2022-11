Saaremaa sai oma korterelamute rekonstrueerimise eksperdi

Korterelamu tehniline ekspert annab korteriühistule rekonstrueerimisprotsessi kohta tasuta nõu. Ekspert selgitab, millised on korteriühistule sobivad tehnilised lahendused ning vajalikud sammud rekonstrueerimisprotsessi elluviimiseks, näiteks ehitusprojekti ettevalmistamine ja ehitustööde loetelu. Tema põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid ka hilisemas protsessis. Saaremaal on kokku üle 500 rekonstrueerimist vajavat kortermaja.